Dr Vet Pancho Cavero adoptó a perrita que fue abandonada.

Dr Vet Pancho Cavero se encontraba en la clínica y acudió al llamado de una señora, quien lo estaba buscando desesperadamente.

La mujer contó que encontró una perrita en la cuadra 1 de Prolongación Tacna en la noche, en plena lluvia. La mujer, inclusive, casi pierde la vida por salvar a la perrita que iba a ser atropellado.

La mujer publicó avisos por tres días, pero nadie preguntó por la mascota. Con todo el dolor de su corazón la llevó a Dr Vet porque no tiene los medios económicos para cuidar de la perrita.

"Yo no soy refugio, no puedo albergar perritos, por eso no acepto cuando los traen, yo los curo, pero tu corazón me ha conquistado y yo la voy a adoptar", fueron las palabras del querido Pancho Cavero.