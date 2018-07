Blog de Dr. Vet: ¿Besar a tu gato puede provocarte la muerte?

Los últimos días se ha difundido en las redes una noticia alarmista con un título que asustaría a cualquiera ¿Por qué darle un beso a tu gato puede provocarte la muerte?. No me parece correcta la manera de manejar este tema.

Dicen que los gatos transmiten una bacteria que puede provocarte la muerte, un germen letal que te mata. Existen muchos mitos alrededor de los gatos y han sido satanizados injustamente como el mito de la toxoplasmosis.

Es cierto que hay una bacteria llamada Bartonella henselae pero esta no es ni más ni menos peligrosa que cualquiera de las bacterias que nos afectan diariamente. Simplemente hay que mantener la higiene adecuada para ambos a tu gato y a tu persona es decir lavarnos las manos siempre y si sufres un arañazo lavar la herida con agua y jabón ,si es profunda ir a un médico de humanos como si fuese cualquier herida de igual magnitud.

No hay razón para asustar de esa manera a las personas. Yo he tenido gatos toda mi vida, y nunca me ha pasado nada. Si fuera cierto lo que dicen de los gatos entonces yo no estaría vivo y las personas que tienen gatos tampoco estarían vivas.

A veces los médicos humanos tienden a dramatizar mucho estos aspectos. Como cualquier bacteria de las miles a la que estamos expuestos, para tratarlas hay que ir a un médico para recibir el tratamiento de antibióticos correcta.

Alarmar a la población de esta manera solo provocaría el incremento de mascotas abandonadas en la calle e incluso que algunas personas quieren hacerlas dormir sin mayor justificación que un rumor o una noticia mal manejada con total falta de responsabilidad.