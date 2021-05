¿Yoni quiso retomar su relación con Gloria?

Yoni encontró a Gloria en el colegio y le hizo una incómoda pregunta.

Yoni (Erick Elera) sorprendió a Gloria (Alexandra Barandiaran) en el colegio. El padre de familia recordó los momentos que pasó con ella y le pidió que regrese con él. Gloria se mostró incómoda e indicó que no retomaría el romance.

Asimismo aclaró que no lo evita, pues hace tiempo pasó la página de amor que tuvo con él. ¿Yoni logró convencerla? Gloria no imaginó encontrarse con su ex en el funeral de su colega.

