Fiorella se disculpó con Fernando entre lágrimas: "No me odies, perdóname"

En el pasado capítulo de Dos hermanas, Fiorella (Mayella Lloclla) se mostró arrepentida por la forma en la que trató de Bianca (Karime Scander) frente a Fernando (Julián Legaspi) y lo conmovió con su declaración.

La hija mayor de Noelia se sinceró con su padre y aceptó haberse equivocado, además de expresar lo mucho que significaba su hermana para ella.

"No me odies. Ella es mi hermana y la amo con toda mi alma. Lo siento mucho, papá. Si le pasa algo a ella no me lo voy a perdonar el resto de mi vida. Me siento terrible, perdóname, por favor. No me trates así que me haces mal", dijo Fiorella entre lágrimas.

Fernando aceptó sus palabras y le pidió que piense bien antes de volver a tratar mal a las personas, algo que ella asintió.

"Tratemos de llevar la fiesta en paz, por tu madre y tu hermana.", señaló el empresario, quien también le sugirió ser ella misma y no tratar de imitar a su madre. "Ella es buena, pero a veces es un poco hiriente. Bianca y yo lo hemos vivido tod este tiempo", comentó.

