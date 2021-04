Fernando, entre lágrimas, reveló a su esposa que su enfermedad no tiene cura

Noelia se enteró de una lamentable noticia sobre su salud.

Fernando (Julián Legaspi) explicó a su esposa Noelia (Marisol Aguirre) que la enfermedad del cáncer se ha extendido en todo el cuerpo y que no tiene cura. Entre lágrimas, el padre de familia contó que le llegaron los resutados de la clínica.

Sin embargo, la reacción de Noelia lo sorprendió pues de inmediato se enteró que ella ya sabía la noticia. La madre de Bianca explicó que no quiso alarmarlo para no verlo sufrir. Fernando lloró y dijo que no quería volver a lamentar una pérdida, como la tuvo con su mamá.

Noelia se enteró que Fernando compró un departamento a Alisson