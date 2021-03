Fernando contó a Bianca que Fiorella no regresará a vivir más con ellos

¿Por qué dijo eso? Bianca se sintió muy triste por la confesión de su padre.

Fernando (Julián Legaspi) pidió a Bianca (Karime Scander) que no llame más a su hermana Fiorella, pues no regresará nunca a vivir con ellos. Totalmente diferente, Fernando expresó que Fiorella no es igual que ellos y no se merece su casa.

➤ Mira: Bianca lloró y reclamó a Noelia su falta de atención

Bianca quedó muy sorprendida por lo que dijo su padre y, a pesar que le preguntó los motivos de su indiferencia con ella, no supo la verdad del asunto. ¿Fiorella volverá con ellos o se quedará a vivir sola?

➤ Mira: Fernando aseguró a Noelia que dejará sin herencia a Fiorella

Todos los episodios de Dos Hermanas. ¡Suscríbete Ahora!

Fiorella lloró tras enterarse que no es hija de Fernando