Korina Rivadeneira confesó que no esperaba quedar seleccionada como conductora del espacio televisivo. "Para mí fue una sorpresa total desde el inicio. Yo no me lo esperaba. Tuve terror porque no tenía idea, si iba a ser capaz o no de lograr este reto, porque finalmente es algo nuevo, algo diferente a lo que he hecho, pero lo he aceptado con mucho valor, con mucha confianza también", señaló.