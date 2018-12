De vuelta al barrio: ¿Cuál es la verdad sobre el hijo de Fanny?

En los capítulos anteriores de De vuelta al barrio, Fanny le contó a Coco que tiene un hijo. La amiga de Felicitas, entre lágrimas, reveló que hace más de 20 años tuvo un bebé, pero se lo quitaron y hasta ahora no sabe qué pasó con él.

Mira: Fanny quedó impactada por esta inesperada reacción de Beto

"Tuve un hijo hace muchos años y nunca más supe de él, me lo quitaron hace más de 20 años. Yo era muy joven y creo que por eso se aprovecharon de mí. No puedo dormir ni un minuto tranquila hasta no saber qué pasó con mi hijo", dijo Fanny (Maricielo Effio), quien le advirtió a Coco (Lucho Cáceres) que algún día la gente que le hizo daño se la pagará.

Todos los episodios de De vuelta al barrio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!