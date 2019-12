La terrible caída de Pichón al desagüe que no viste en pantalla.

¡Sin miedo a nada! Paul Martin grabó una escena cayendo al desagüe del barrio San José y sus seguidores le hicieron muchas preguntas en redes sociales. ¿Ese pozo es real o efecto especial? ¿Cuántos metros hacia abajo habían? ¿A dónde cayó Pichón? ¿En serio eso es un desagüe?

En esta nota, los fans de De vuelta al barrio despejarán sus dudas sobre esta impactante escena. En el detrás de cámaras vemos a Paul Martin en plena caída hacía el supuesto desagüe, dos metros hacia abajo, pero no se asusten, ya que al actor lo esperaban varios colchones para que no le pase nada.

En la escena, Pichón aparece embarrado y sucio, pero en realidad se trata de una mezcla de agua con cocoa para dar la impresión que sí salió de un desagüe. Posteriormente, el protagonista de DVAB fue directo a las duchas.

Otro dato importante es que Paul Martín cae a un hueco que se encuentra en medio del barrio. No es un desagüe tal cual como imaginamos. El actor respondió también que no le dolió la caída, pero sí incertidumbre porque no había probado el salto antes de grabar.

