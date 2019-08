Sofía hizo la más inesperada confesión sobre Chicho y Alex

¡No pudo evitarlo! En De vuelta al barrio, Sofía (Luciana Blomberg) tuvo una discusión con Chicho (Yaco Eskenazi) porque le molestó la forma en la que él se expresó de sí mismo, una actitud que ella no soporto más.

La hija mayor de Pichón conversó con Anita (Melania Urbina) sobre su frustación de ver en ese estado a su enamorado y señaló que lo que busca es quererlo más, no sentir lastima. La joven aceptó de que no puede evitar compararlo con Alex y que aún no lo ama como quiso a su ex.

