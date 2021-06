Sofía hizo llorar a Alicia tras obligarla a no confesar su secreto

Alicia se sintió vulnerable por las palabras de su profesora.

Alicia (Daniela Olaya) escuchó de casualidad la declaración de amor que hizo Sofía (Luciana Blomberg) sobre Dante. La profesora exigió a su alumna que guarde el secreto y, a pesar que lo conversó con ella, se cercioró con Pedrito si realmente era buena guardando información.

Sofía fue hasta la casa de Alicia para exigirle que no diga nada, pues no quería meterse en problemas de terceros. La jovencita no pudo defenderse y por la advertencia de la hija de Pichón solo atinó a llorar sin parar.

