¿Por qué el doctor Cross no quiso sacar a Malena de la cárcel?

El doctor Cross se negó rotundamente a ayudar a Malena a pesar de haber trabajado con ella por varios años y la razón fue el dinero. Él siempre cobra por adelantado, pero la familia de Malena no tenía. Beto le ofreció pagarle con zapatos, pero tampoc accedió y se fue.