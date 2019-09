Porfiria se arrebató y enfrentó a Malena por Julio

¡También quiere estar con él! En De vuelta al barrio, Porfiria (Francy Pezo) se cansó de las salidas de Julio (Mario Cortijo) con Malena (Mónica Sánchez) y decidió enfrentarla para expresarle su molestia.

La hermana menor de Oliverio le reclamó al menor de los Ganoza el poco tiempo que pasan juntos desde que Dante y Beto (Santiago Suárez) se fueron de su casa; es por eso que, tomó por sorpresa a la madre del joven para manifestarle su fastidio por esa situación.

"No me parece que usted se lo lleve todo el día. Yo vengo desde muy lejos para poder ver a su hijo al menos un ratito y usted se lo lleva. No es justo", le recriminó Porfiria ante la angustia de Julio. Frente a eso, a Malena no le quedó más que disculparse con ella.

