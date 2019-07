Pichón se enfrentó a Chicho tras la fuga de Sofía.

Pichón (Paul Martin) se enfrentó a Chicho (Yaco Eskenazi) tras la fuga de Sofía (Luciana Blomberg) de su casa. El hijo de Benigno encaró al hermano de Elvira por la desaparición de Sofía por no permitir su romance con Chicho.

➤ Mira: Pichón sufrió terrible ataque luego de ver a Sofía y Chicho besándose

En medio de la discusión, Pichón pidió a Elvira que no se meta en la discusión porque ella no sabe lo que es preocuparse por un hijo ya que ella no es madre. Sin embargo, Chicho afirmó que Pichón no sabe nada sobre el pasado de Elvira. ¿Qué esconde?

Todos los episodios de De vuelta al barrio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!