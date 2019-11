Pichón le confesó a Sofía que besó a Anita

¡No pudo guardar el secreto! Pichón (Paul Martin), finalmente, le confesó a Sofía (Luciana Blomberg) que besó a Anita. La enamorada de Dante quedó en shock con la noticia y lo primero que pensó fue en evitar que esto llegue a oídos del hijo de Malena.

Sofía le preguntó a su papá si Ana y él iban a formalizar, pero este le dijo que no, porque no sabía exactamente lo que sentía por ella y no quería hacerla sufrir.