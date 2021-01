Percy se emocionó hasta las lágrimas al declararle su amor a Lily

El hermano de Michelle abrió su corazón para pedirle a Lily una segunda oportunidad.

Percy (Franco Pennano) se emocionó hasta las lágrimas al declarar el gran amor que siente por Lily (Merly Morello). El hermano de Michelle preparó una sorpresa a la mejor amiga de Pedrito para pedirle que retomen su relación amorosa y lo perdone por todo lo que le hizo.

"No ha pasado ni un solo día que no piense en ti. Desde hace un buen tiempo lo único que quiero es darte un beso y decirle al mundo entero que eres mi novia. Lily yo te valoro y te respeto aún más ahora que no tengo tu amor. No quiero que me falte nunca más", expresó el hijo de Lupe.

