Percy enfrentó de la peor manera a Pedrito por presionar a Michelle

Percy (Franco Pennano) enfrentó de la peor manera a Pedrito (Samuel Sunderland) por presionar a Michelle (Adriana Campos Salazar) para que confirme frente a todos sus amigos del barrio San José que son pareja. Michelle salió corriendo al no aguantar la presión.

"Mira que debería pararte de cabeza, pero no lo hago porque no vas a quedar peor. ¡Qué ganso eres, Pedro!", expresó el ex de Lily por la actitud de Pedrito. Todos sus amigos le reclamaron al hijo de Pichón por mentir sobre su supuesta relación.

