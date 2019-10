Paul Martin sobre Pichuzo: "Ni la seguridad del canal me reconoció"

Encontramos a Paul Martin antes de grabar unas divertidas escenas en De vuelta al barrio y le preguntamos sobre el cambio que sufrió su personaje de Pichón para convertirse en Pichuzo. ¿Qué respondió el actor para la web de América Televisión?

"Se quedó sin chamba Pichón y había que recursearse como ropavejero por un momento", contó un risueño Paul Martin, quien recordó que hace aproximadamente veinte años también interpretó un papel similar.

El protagonista de De vuelta al barrio lució totalmente irreconocible, al punto que muchos no lo reconocieron en las instalaciones de América Televisión Pachacamac, donde se graba la serie.

Por ello, contó en la entrevista una divertida anécdota que le pasó. "Los de seguridad del canal tampoco me reconocieron, me metí al jardín, hice como que me había trepado al muro, vinieron a ver qué pasaba y les dije no, es mentira", reveló el popular Pichón Bravo.

Paul Martin detalló que le pareció divertidísimo grabar como Pichuzo y le "vaciló" mucho. "Es como cuando uno está en una fiesta de disfraces, solo que este disfraz ya viene con un personaje y unas características definidas", afirmó el destacado actor, quien agradeció la sintonía del público de De vuelta al barrio y los invitó a no perderse ni un capítulo.

