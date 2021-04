¿Michelle aseguró a Lily que no volverá con Pedrito?

Michelle tomó una drástica decisión sobre su futuro amoroso.

Michelle (Adriana Campos Salazar), al parecer, ya no quiere saber nada más de Pedrito. Lily (Merly Morello) le contó que él avisó a todo el barrio que quiere volver con ella. Michelle consideró cursi la actitud de su ex y dijo que no está segura si regresar con él o no.

➤ Mira: Michelle terminó su relación amorosa con Pedrito

Lily defendió a su mejor amigo y expresó que, a pesar que pueda ser cursi, es buena persona y tiene sentimientos nobles. ¿Michelle ya no quiere retomar su romance con Pedrito tras conocer a Matteo?

➤ Mira: ¿Michelle hizo escena de celos a Pedrito por Alicia?

¡No esperes hasta mañana! Todos los episodios de De vuelta al barrio en tvGO 24 horas antes que en TV. ¡Suscríbete Ahora!

Michelle se sintió atraída por Matteo Ganoza, el nuevo integrante del barrio de San José