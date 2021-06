Mamá de Israel conoció a Malena y todo terminó pésimo

¿Qué pasó? Golda, mamá de Israel, se sintió incómoda tras ver a Malena.

Malena (Mónica Sánchez) se puso la prenda más elegante para impactar a doña Golda, madre de Israel, su pareja, pero todo terminó mal. La señora no tuvo la mejor impresión de su futura nuera y no quiso hablar con ella.

Israel notó que a su madre no le cayó bien la idea de verlo comprometido. Malena se esforzó para volver a conocerla y cambió de look, pero aún así no tuvo los mejores resultados. ¿Podrá tener la aprobación de doña Golda?

