Malena quedará aterrada al ver a Camote en el barrio (AVANCE)

¡En shock! Así quedó Malena (Mónica Sánchez) al ver a Camote frente a ella. La mamá de Dante no podía creerlo, pues estaba segura que el can estaba muerto, pero tal parece que no fue así.

Malena se lo contó a Pichón, quien incrédulo le aseguraba a Malena que todo fue producto de su imaginación, pero quedará mudo al toparse cara a cara con el querido Camote.