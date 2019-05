Malena dio tremenda cachetada a Pichón y desató la ira de Consuelo

¡Qué miedo! Malena (Mónica Sánchez) no soportó que que su ex Pichón (Paul Martin) esté en coqueteos con su hermana Elvira y le hizo tremenda "escena" en la puerte de su casa, ella no toleró que el papá de Pedrito no le tome importancia y le tiró tremenda cachetada.

Pichón restó importancia a la advertencia de Malena, pero ello enfuerició más y le dio tremenda cachetada, en ese instante apareció Consuelo para increparle que ella no es nadie, ahora, para pegar a su hijo y que además "debería estar agradecida con Elvira" porque gracias a ella tiene un lugar donde vivir. ¡Eso sí dolió!

