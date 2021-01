Lily rechazó a Percy tras intentar reconquistar su amor

Percy llevó serenata a Lily, pero ella lanzó su ramo de rosas al decirle que nunca volvería con él.

Percy (Franco Pennano) intentó reconquistar el amor de Lily (Merly Morello) al llevarle una serenata para pedirle que retomen su relación. La hija de Anita se conmovió por unos segundos, pero al final le dio una dura respuesta a su exenamorado.

"No, Percy. Yo no quiero regresar contigo. Me hiciste mucho daño y he tomado una decisión. Estoy muy segura. Adiós, Percy", sentenció Lily mientras lanzó el ramo de rosas que le dio el hermano de Michelle. Pedrito consoló a su futuro cuñado, pero todo fue en vano.

Lily sufrió tras ver feliz a Percy con Roxana