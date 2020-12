Lily descubrió que Percy le dio "like" a fotos de su ex Roxana

¿Lily terminará con Percy?

¡En shock! Así quedó Lily (Merly Morello) al ver que su enamorado Percy le dio "like" a una de las fotos de su ex Roxana. La hija de la profesora le pidió que las quite, pero este se negó.

¿Este será el fin de la relación de Lily y Percy? La ex de Pedrito no soportó y se fue furiosa. ¿Será que Percy aún siente algo por su ex Roxana? ¿Qué harías tú si tu enamorado le da like a su ex?