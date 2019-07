Junior Silva: "Por favor, ahora soy Tato, nada de Pollo Gordo"

Junior Silva ingresó a la tercera temporada de De vuelta al barrio y conversó con la web de América Televisión sobre esta experiencia en la sintonizada serie. ¿Cómo se siente al ser parte de esta producción?

"Estoy feliz, haber trabajado cinco años en Al fondo hay sitio y regresar nuevamente a ver a mi familia es algo bonito. Estoy contento de estar trabajando con los técnicos, con los directores, con mis amigos también, hay varios con los que me he cruzado", declaró Junior Silva.

El actor regresa a América Televisión luego de haber participado en Al fondo hay sitio interpretando aKevin, aunque más lo recuerdan como "Pollo Gordo", apodo que los fans no dejaron de mencionar tras su aparición en De vuelta al barrio como Tato.

"No lo sé (si olviden a 'Pollo Gordo'), es un personaje que le ha gustado a todos porque todo el mundo lo sigue diciendo hasta hoy, pero bien, no sé, me sentiría mal si es que no se acordaran, pero hay que seguir trabajando, felizmente sigo trabajando", dijo con nostalgia Junior Silva.

"De hecho que si lo recuerdan es porque lo recuerdan con cariño, estoy muy contento de esto, y ojalá que se olviden, por favor, Tato, nada de hashtag Pollo Gordo, Tato por favor", fue el pedido que hizo entre risas el nuevo ingreso de De vuelta al barrio, quien tiene mucha expectativa por su personaje de Carlos Gordillo.

