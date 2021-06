Golda, madre de Israel, quedó impactada tras conocer a Anita

Anita logró puntos con la mamá de Israel, ¿qué pasó?

Anita (Melania Urbina) recibió una inesperada llamada de Golda, mamá de Israel, y hablaron de todo. La señora quedó impactada por la profesora y la consideró una buena nuera para su hijo. Incluso quedó admirada de Lily.

Anita no imaginó que la señora se atreviese a llamarla, pues ella no tiene una relación con Israel. Malena, actual pareja del empresario, no logró cautivar a la señora. ¿Qué pasará?

Mamá de Israel conoció a Malena y todo terminó pésimo