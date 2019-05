Estela se convirtió en la "empleada" de Eva y ella la sacó de quicio

En De vuelta al barrio​, Elvira no dejó pasar el escándalo que Estela armó en su desfile y le laznó una fuerte advertencia si no pagaba por el vestido de novia que Eva usó, pero al no conseguir un trabajo para juntar el dinero, la organizadora le dio otra solución.

La gemela de Sara se convirtió en la "empleada" de Eva, pero volvió a perder el control con la ex de Beto.

