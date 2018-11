Erick Elera estrenó canción "Vamos pa'lante" de su nuevo disco

Erick Elera logró conquistar, gracias a su talento y carisma, a gran parte del público latino, pero ahora va por más. "Vamos Pa’Lante", el título de su primer single, está bajo la producción musical de Manuel Garrido-Lecca y Edu Olivé, ambos nominados al Latin Grammy, y cuenta con la participación del MC venezolano Samy Hawk.

Esto es solamente el primer paso en el nuevo camino del actor de De vuelta al barrio, quien presenta un álbum con participación de Los Rabanes, Samy Hawk, Ramis y cuenta con temas escritos por importantes compositores como Patrick Ingunza, Mario Cáceres y Periko Almeida.

Letra de la canción Vamos Pa'Lante:

El mismo juego y el mismo error, el mismo tema de conversación

Amor volviéndose una decepción

Si nos queremos ven explícame, porque aún no nos tratamos bien

Si no es contigo ya no sé con quién

Sé que hasta el camino más inmenso va dañándose cuando hay dolor

Y sé que hasta la herida más profunda va curándose cuando hay amor

Vamos pa’lante, vamos pa’lante

Nada ha cambiado somos amantes

Ven, vamos a hablar, vamos a ver juntos el mar

Pon tu piel en mi piel, que aún queda sal, que aún queda miel

El mismo juego y el mismo error, el mismo tema de conversación

A pesar de los pesares, iré contra viento y mares

Para ti yo siempre estaré, mami, párate pa’ allá

Moving your sexy body, te lo haré en todo’ lugares

Que ni la muerte nos separe, mi reina

Ganaste el concurso, contigo no me tiembla el pulso

Pide que te cante, debajo de una luna menguante, sin retrovisores, porque

Vamos pa’lante, vamos pa’lante

Nada ha cambiado somos amantes

