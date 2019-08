Elvira lloró al reencontrarse con Charly y escuchar su dolorosa confesión

¡No lo quiere ver de nuevo en su vida! En De vuelta al barrio, Elvira (Tatiana Astengo) recibió la inesperada de Charly (Rodrigo Sánchez Patiño), un viejo amor que desató su molestia cuando le dijo que regresó a su vida para retomar su relación.

La hermana de Malena rompió en llanto la reclamar la actitud del hombre que le trae malos recuerdos y a quien incluso le hizo una amenaza con tal de que se aleje de su vida para siempre.

"¿Tú crees que yo voy a volver contigo después de lo que me hiciste? Yo no soy la de antes. Soy una mujer fuerte que lucha por su familia", dijo Elvira.

Cuando la hermana de Chicho se dirigía a traer a su arma, el irreverente personaje le recordó a alguien muy especial para ella y no pudo contener el llanto, sobre todo al saber que él no deseaba verla verla. "No nos quiere ver ni en foto".

Todos los episodios de De vuelta al barrio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!