Elisa se enteró que Sofía ama a Dante y la enfrentó en su casa

¡Uyuyuy! Elisa se puso las pilas para no perder a Dante.

Elisa (Elisa Tenaud) se enteró que Sofía (Luciana Blomberg) está enamorada de Dante y no lo pasó por alto. La joven buscó a la hija de Pichón para decirle de todo. Le sacó en cara que se metió con el profesor Rocha para fingir sus verdaderos sentimientos.

Sofía mintió y expresó que no ama a Dante, pero Elisa aclaró que no dejará que su "señorcito" vuelva a los brazos de su ex pues ahora está con ella. ¿Qué más dijo Sofía?

