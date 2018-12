Beto y Eva recibirán inolvidable saludo de Estela en su aniversario (AVANCE)

Este jueves en De vuelta al barrio, Estela (Raysa Ortiz) y Sara celebrarán sus 18 años en "El Cucarachón" y se darán con la sorpresa de ver a Beto (Santiago Suárez) y Eva (Adriana Salas), pese a que no los invitaron.

Mira: Beto le dio romántica sorpresa a Eva en su aniversario

Estelita no dejará pasar la oportunidad y se acercará para saludarlos por sus dos meses de relación. La gemela se vengará besando a su ex frente a Eva. No te lo pierdas hoy a las 8:30 p .m.

Todos los episodios de De vuelta al barrio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!