Dante descubrió, gracias a la hipnosis, que no está enamorado de Sofía

¡La hipnosis no miente! Dante (Sergio Gjuruinovic) se sometió a sesión de hipnosis para saber si está realmente enamorado de Sofía, luego de una intensa terapia el hijo de Malena descubrió que no está enamorado de la ex de Alex.

