Consuelo pidió a Anita que regrese con Pichón

Consuelo, mamá de Pichón, le hizo una tremenda petición a Anita.

Consuelo (Yvonne Frayssinet) llamó a Anita (Melania Urbina) para decirle que vuelva con Pichón. La abuelita de Pedrito indicó que Malena intenta meterse otra vez en la vida de su hijo y que él no es para ella.

➤ Mira: Susana terminó su romance con Charly tras enterarse que le fue infiel con Pepa

Malena consoló a Pichón delante de Anita

Anita reveló que fue un error llegar al altar con Pichón y que en buena hora no se casó con él. Indicó que no se opondrá si él elige a Malena porque ella ya no quiere regresar a lo mismo.

¡No esperes hasta mañana! Todos los episodios de De vuelta al barrio en tvGO 24 horas antes que en TV. ¡Suscríbete Ahora!

Lily reveló a Anita que cayó en la trampa de Malena