Anita se "molestó" al saber que Pichón duda en casarse al conversar con Malena

Edmundo contó a la profesora sobre la llamada entre Pichón y Malena en Año Nuevo.

Anita (Melania Urbina) se molestó al enterarse que Pichón (Paul Martin) dudaría en casarse con ella por culpa de un mensaje de Malena (Mónica Sánchez). Edmundo le contó que su exesposa no quiere que ellos se casen y al parecer Pichón tuvo una reacción indecisa.

"Malena no quiere que ustedes se casen. Parece que a Pichón, sí (le importa su opinión). Yo solo sé lo que me dijo ella. No sé qué cosa han hablado", reveló Edmundo (Paúl Vega). Anita planeó una estrategia para saber lo que realmente piensa Pichón sobre su futura boda.

