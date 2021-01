Anita no perdonó a Pichón y le pidió que se aleje de su vida

Anita lloró en su habitación tras ser humillada por Malena el día de su boda.

Anita (Melania Urbina) sintió mucha ira y dolor al saber que su boda con Pichón (Paul Martin) había terminado. La profesora quiso celebrar el día más importante de su vida, pero todo terminó en tragedia. La repentina presencia de Malena provocó un quiebre entre ambos.

► Mira: Pichón celebró de manera virtual su despedida de soltero

Malena regresó al barrio y arruinó boda entre Pichón y Anita

Pichón fue a casa de Anita para pedirle disculpas y revelar que no siente nada por su ex, pero ella no aceptó y reveló que se sintió humillada por lo sucedido. Aseguró que él dudó de su matrimonio y eso le dolió más. Anita exigió a Pichón que se vaya y no escuchó más explicaciones.

¡No esperes hasta mañana! Todos los episodios de De vuelta al barrio en tvGO 24 horas antes que en TV. ¡Suscríbete Ahora!

Anita quedó sorprendida por el sensual baile de Fideíto en su despedida de soltera