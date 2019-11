Amanda reveló a Oliverio la identidad del “misterioso galán” de Tristana.

Amanda (Teddy Guzmán) buscó a Oliverio (Erick Elera) en la trastienda para decirle que Tristana tiene un admirador secreto desde Cañete. La mamá de Coco reveló el nombre del misterioso galán.

➤ Mira: Anita y Pichón se besaron y Dante quedó desconsolado al descubrirlos

Amanda aseguró que Tristana conoció a "El Cañetano" y que si no le cree que no dude en preguntarle. Oliverio no imagina que todo es parte de un malévolo plan de la mamá de Pancho.

Todos los episodios de De vuelta al barrio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!