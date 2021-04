Alicia reveló a Michelle que está perdidamente enamorada de Matteo

¡¿Quéee?! La confesión de Alicia dejó "helada" a Michelle.

Alicia (Daniela Olaya) confesó a Michelle (Adriana Campos Salazar) que está enamorada de Matteo. La estudiante vio al joven Ganoza y suspiró por él cuando se fue. Michelle se dio cuenta y preguntó a su amiga si sentía algo por él.

Alicia contó que está enamorada de Matteo y no quiere que ella le quite. ¿Es verdad? Michelle quedó tan sorprendida que no supo qué responder. Ambas tuvieron una larga conversación luego de la confesión.

