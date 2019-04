Alexia Barnechea: Toti luchará por el amor de Pedrito

Alexia Barnechea, Toti en De vuelta al barrio, se encuentra muy emocionada por ser parte de la tercera temporada de la serie. La actriz conversó con la web de América Televisión sobre lo que pasará entre su personaje y Pedrito (Samuel Sunderland).

"Yo creo que Toti es muy pícara y a veces yo también puedo ser así, y también Toti cuando le gusta alguien lucha por esa persona, creo que yo me parezco un poco a Toti", declaró Alexia Barnechea, quien está segura que Toti no se dejará vencer por Lily (Merly Morello).

A sus 14 años, la integrante de De vuelta al barrio agradeció al público por el cariño que ha recibido su personaje, sobre todo en redes sociales. Además, respondió a una interrogante que siempre le hacen. ¿Toti le devolverá la bicicleta a Pedrito?

"Esa pregunta me la he escuchado ochenta mil veces creo y la verdad es que es un secreto, uno nunca sabe, tienen que ver la tercera temporada para saberlo", mencionó Alexia Barnechea, quien invitó a todos los seguidores de DVAB a no perderse el primer capítulo de la tercera temporada el martes 09 de abril.

