Alex regresó y encontró a Sofía y Dante besándose.

En el capítulo final de De vuelta al barrio, un impactante reencuentro se dio en el barrio San José. Alex (Fernando Luque) regresó después de un año y encontró a su ex Sofía (Luciana Blomberg) y su hermano Dante (Sergio Gjurinovic) besándose.

Los profesores fueron hasta lo más alto de la casa de Malena para declarar todo el amor que se tienen y cantaron un romántico tema. Sofía y Dante sellaron el momento con un tierno beso para reafirmar sus sentimientos.

Ellos pensaron que Alex ya no iba a venir porque no se apareció en Navidad, pero sin que nadie sepa, el hijo mayor de Malena se presentó con un nuevo look y solo atinó a mirar fijamente a la parejita, para luego dar unos aplausos y ser "descubierto".

