Jean Paul tras reconciliación con Romina Gachoy: "Quiero verla embarazada"

En varias ocasiones he recurrido a la mentira, sin embargo, la vida me ha enseñado una lección valiosa, las mentiras no pueden ocultarse por mucho tiempo, tarde o temprano salen a la luz. Además, está claro que es mucho mejor ser honesto y hablar con sinceridad, no hay nada más sano que poder dormir tranquilo, sabiendo que hemos actuado de manera adecuada.