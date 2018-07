Automundo: Sepa cómo se construye un auto de Formula 1

La construcción, diseño y desarrollo pasan por un proceso, desde un dibujo en un pizarrón hasta el control de las llantas en las pistas, el armado del auto y sus múltiples pruebas que debe pasar no será un misterio, ya que saldrá al aire el miércoles 18 de setiembre una miniserie “Making of Formula one Car” en un canal de YouTube, donde el director de Infiniti Redbull Racing explica la parte del trabajo que se lleva a cabo en el departamento de diseño en las instalaciones de ensamble de Infiniti en Milton Keynes.