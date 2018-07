Yaco Eskenazi quedó "acalorado" con este baile de Thiago Cunha

Thiago Cunha se lució esta noche en "Amigos y Rivales VBQ" al ritmo de el "Baile del totó". El guerrero brasileño se llevó el mayor puntaje de la noche gracias a su presentación y a la de su quinceañera.

[Paloma Fiuza y Thiago Cunha se lucieron bailando 'axe']

Por su parte, Yaco Eskenazi se emocionó al ver el baile de Thiago y confesó que lo hizo "acalorarse".

[Melissa Loza y Thiago Cunha se enfrentaron en 'Guerra de baile']

"Tráiganme agua. Dios mío, Thiago Cunha, no puede ser que hasta mí, el macho de América me muevas un poco las cosas. He estado costipado, pero Thiago me hizo subir la temperatura", expresó Yaco Eskenazi durante el programa.