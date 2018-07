Diana Sánchez fue víctima de esta broma de Nicola Porcella

Diana Sánchez causó sensación con el disfraz que eligió para la competencia temática en "Amigos y Rivales VBQ". Sin embargo, quien más le dio atención fue Nicola Porcella, quien la convirtió en víctima de sus bromas.

"Mi amiga Diana no se disfrazó, no sé por qué", indicó Nicola a Karen Schwarz en el backstage. "De verdad. Era disfraz, Diana, no venir así no más", dijo a su compañera cuando ella se acercó tras sentirse aludida.

"Ingreso acá por los malos comentarios", respondió Sánchez. "Mira, gracias a mí, estás en esta gala", agregó la retadora en alusión al apoyo que le brindó al guerrero para evitar que saliera eliminado en la gala pasada.

