Yaco Eskenazi sobre su papá: "Lo acompañaba a trabajar a La Parada, él vendía ropa en su mochila"

Este domingo el programa se emite en un horario especial, 5:30 p.m. Entérate qué dijo Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi, conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya, celebrará este domingo el Día del Padre. El programa se emitirá en un horario especial, 5:30 p.m., y la contienda es entre Manolo Rojas y su hijo Manu, y Hugo García y su mamita Fabiola Silva.

Este domingo se celebrará a papá en Mi mamá cocina, ¿qué opinas de los participantes?

- No se pueden perder el programa de este domingo, estará muy divertido. Manolo y su hijo son dos grandes cocineros, igual Hugo y su mamá, va a ser un día de cocina y de muchas emociones.

¿Y cómo festejarás tu día?

- En familia, ser papá es lo mejor que me ha pasado, amo ser papá de Liam y de un nuevo bebé que está por llegar. El Día del padre es un día para recordar que los papás somos una parte fundamental en la crianza de nuestros hijos, somos el soporte de nuestra familia.

¿Liam es travieso, te saca canas verdes?

- Es travieso, cuando era más chiquito pintaba todo con sus colores, y ahora último llegó renegando a la casa, muy molesto, porque lo sacaron de su pichanga, no quería bañarse, no quería saber nada con nadie.

¿Qué te pasó por la cabeza cuando Natalie (Vértiz) te contó por primera vez que ibas a ser papá?

- Lo primero que sentí es que tenía que darle toda la tranquilidad del mundo a Natalie, ella era muy jovencita en ese momento, esto nos agarró de sorpresa a los dos, y lo principal era darle tranquilidad y la seguridad de que siempre iba a estar con ella y con nuestro hijo.

En estas fechas recuerdas a tu papá, ¿qué se te viene a la mente?

- Tengo muchos recuerdos con mi papá, recuerdo cuando me iba a acompañarlo a trabajar a La Parada, me llevaba caminando por toda La Parada, él vendiendo ropa en su mochila, yo tendría ocho o nueve años. También recuerdo cuando le pedía propina y me decía, 'anda a chambear al muelle'. Siempre pienso en mi papá y en todo lo que viví con él. Este día del padre, y todos los días, ¡a querer mucho, a amar mucho, feliz día a todos los papás!

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 5:30 de la tarde, por América Televisión!