Yaco Eskenazi se defiende en la cocina: "Sí sé cocinar, no soy floro"

Domingo a domingo Mi mamá cocina mejor que la tuya lidera en su horario, ¿estamos frente a una exitosa quinta temporada?

- Sí, y agradezco mucho a todo el público que cada domingo nos da su respaldo. Ya lo he dicho, siento que la gente es fiel a Mi mamá cocina porque es un espacio para toda la familia, en uno de los lugares favoritos de los peruanos, la cocina. Estamos en la quinta temporada y en estos años que tenemos acompañándolos nos hemos convertido en parte de su familia, somos parte de sus domingos.

Este domingo veremos a Daniela Darcourt y "Tomate" Barraza en la cocina, ¿qué tales cocineros son?

- Ni Daniela ni "Tomate" saben cocinar, lo que yo rescato de ellos es que son muy talentosos en otras facetas. Todos llegan a Mi mamá cocina asegurando que saben cocinar, pero aquí pareciera que se olvidan de todo, se desesperan, hacen todo mal. Con Daniela y "Tomate" nos divertimos bastante porque ambos tienen mucha calle y ponen la cocina de vuelta y media.

¿Y tú sabes cocinar? Nadie ha probado tu sazón…

- Yo cocino de maravilla, pero no puedo invitar a nadie a mi casa porque estamos en pandemia, pero cuando todo esto acabe los voy a invitar para que vean que sí sé cocinar, no soy floro. Ahora, es verdad que soy un poco flojo para cocinar, necesito asistente, no me gusta picar, por ejemplo.

¿Y estás engriendo a Natalie con la comida?

- Lo que me pide le preparo, yo le hago unos desayunos muy ricos. Natalie todas las mañanas me obliga a prepararle un extracto, y yo a ella la engrío más que nunca.

Dicen que tú estás "llevando la panza", que has subido de peso, ¿es verdad?

- No, me había subido antes, por la pandemia y porque tuve unas vacaciones largas, pero ya estoy recuperando mi peso de siempre, el oficial, ya en los próximos días empiezo a tomarme fotos sin polo (risas).

