Vania Bludau: "Mario no cocina, él solo me ayuda a lavar los platos"

Vania Bludau y Mario Irivarren llegan a Mi mamá cocina mejor que la tuya, y lo hacen para enfrentarse a Brenda Carvalho y Julinho.

Este domingo te vemos junto a Mario en Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaron?

- Fue muy divertido, ambos ya hemos venido al programa, pero es la primera vez que llegamos juntos. La verdad, Mario no cocina, él solo me ayuda a lavar los platos, pero esta vez no lo hizo tan mal, siguió mis indicaciones y me gustó cómo quedó nuestro platillo.

Bueno, pero tampoco es que se conquistarán por el estómago…

- No, no nos conquistamos por el estómago, a nosotros nos conquistó nuestro trato, tenemos un trato muy lindo desde que nos conocemos, hace muchos años. Ya lo he contado, Mario estuvo remando y remando para conquistarme, y se dio en el momento en el que los dos estábamos solteros, decidimos intentar algo y ahora nos llevamos muy bien.

¿Crees que Mario es el amor de tu vida?

- Sí, creo que es el amor de mi vida, cada nueva persona en tu vida es el amor de tu vida, Mario es mi amor actual y espero que sea el futuro. Mi mamá y mis mejores amigas me dicen que soy como una niña enamorada, y eso es lo lindo, porque, por más que la relación es muy madura, hay mucha ternura y nobleza entre nosotros, en el trato, en cómo nos queremos, y eso es bonito, es bonito que siempre prevalezca la amistad ante todo y nos tratemos bien. Un amor sano es lo que todos merecemos.

¿Te proyectas?

- No soy tanto de proyectarme, ya he pasado por esos proyectos, vivo mi día a día, pero sí espero que Mario se quede en mi vida. Sí creo en el matrimonio y en hacer una familia, pero ya no vivo pensando en eso, espero que todo fluya.

Y como reto para ganar más tiempo, Mario te canta una linda canción mientras toca la guitarra, te vimos muy emocionada…

- Me encantó la sorpresa, siempre me emociono cuando Mario toca la guitarra para mí. Cuando no estábamos, cuando éramos amigos, durante la cuarentena, él me mandaba canciones y siempre me ha gustado escucharlo. Mario siempre toca la guitarra para mí y eso me encanta.

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche por América Televisión!