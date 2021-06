Tilsa Lozano: "A Jackson le gusta mucho mi sazón, siempre repite el plato cuando cocino yo"

Tilsa estará este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya. ¡No te lo pierdas!

Tilsa Lozano junto a Denisse Dibós se enfrentarán este domingo a Ricardo Rondón y Gino Pesaressi en Mi mamá cocina mejor que la tuya. La empresaria indicó que le gustó hacer una dupla con Denisse, pues ambas demostraron su talento culinario.

Respecto a Jackson Mora, su pareja, Tilsa contó que él adora verla cocinar y repite el plato, de ser el caso, cuando ella prepara algo rico.

"Aunque parezca que no, tengo mis encantos culinarios. No cocino muy seguido, pero los pocos platos que hago me salen muy ricos. A Jackson le gusta mucho mi sazón, siempre repite el plato cuando cocino yo. Le encanta que le haga milanesas estilo argentino con puré de papas.", expresó.

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche por América Televisión!