'Señora del destino' lanzó segundo avance con Jimena Lindo

'Señora del destino' llegará a las pantallas de América Televisión con Jimena Lindo en el elenco.
Jimena Lindo será parte del elenco de “Señora del Destino”, reconocida como uno de los éxitos más grandes de Globo en lo que va del siglo XXI. La actriz le dará vida a un nuevo personaje en esta producción en versión peruana gracias a la alianza entre Globo, América Multimedia y Del Barrio Producciones. Su estreno está previsto para abril de 2026 en horario estelar de América TV.
Por primera vez en la historia de la industria audiovisual peruana, la mayor empresa de comunicaciones de América Latina une fuerzas con el líder de la televisión en el Perú y con la productora más exitosa de ficción del país.
Globo, América Multimedia y Del Barrio Producciones han firmado un acuerdo estratégico para adaptar en el mercado peruano algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión brasileña, que serán emitidas en horario estelar por América TV.
La alianza marca un hito en la relación audiovisual entre Brasil y Perú y abre una nueva etapa de cooperación en la producción de contenidos de ficción para América Latina, combinando el poder creativo de las historias de Globo con la potencia del grupo América Multimedia y la capacidad de producción local de Del Barrio Producciones.
Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, la adaptación de “Señora del Destino” representa uno de los retos más importantes de la ficción televisiva en el país. “Para Del Barrio Producciones es un enorme honor y una gran responsabilidad iniciar esta alianza con Globo y América Multimedia adaptando “Señora del Destino”".
"Nuestro compromiso es realizar una versión peruana con el mismo nivel de emoción, potencia dramática y calidad que convirtió a esta telenovela en un hito. Es también una oportunidad para demostrar que la industria audiovisual peruana tiene el talento y la capacidad de producir ficción de gran escala para el público masivo”, sostuvo.