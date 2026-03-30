'Señora del destino' lanzó segundo avance con Jimena Lindo

Jimena Lindo será parte del elenco de “Señora del Destino”, reconocida como uno de los éxitos más grandes de Globo en lo que va del siglo XXI. La actriz le dará vida a un nuevo personaje en esta producción en versión peruana gracias a la alianza entre Globo, América Multimedia y Del Barrio Producciones. Su estreno está previsto para abril de 2026 en horario estelar de América TV.