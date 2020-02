Park So Dam: Cinco datos curiosos de la joven actriz de "Parasite"

El éxito de Parasite (Parásitos) traspasó las fronteras de Corea del Sur y después de recaudar importantes galardones en diferentes festivales y premiaciones internacionales, entre los más destacados de últimas semanas: las cuatro estatuillas doradas que consiguió en los Óscar, los actores que participaron en la cinta han ganado mucha atención.

Además del trabajo del reconocido director Bong Joon Ho, los actores también han cautivado con sus interpretaciones, entre ellos Park So Dam, quien da vida a Gi Jeong junto a un elenco conformado por artistas de gran trayectoria como Song Kang Ho, Jang Hye Jin, Lee Sun Gyun, Jo Yeo Jung, Lee Jung Eun y Choi Woo Shik.

En la película, la actriz de 28 años encarna a una audaz joven que logra ingresar a la casa de una adinerada familia como parte de un plan. Así como este, la intérprete ha ganado gran popularidad con otras caracterizaciones tanto para televisión como en la pantalla grande e incluso teatro.

1. Los inicios de la carrera de Park So Dam

Park So Dam nació el 8 de septiembre de 1991 en Corea del Sur y se graduó del Universidad Nacional de Artes de Corea en 2014.

Después de realizar varias audiciones fallidas inició su carrera en películas independientes desde 2013; fue así, que después se abrió camino a otras producciones con las que ganó mayor popularidad.

2. Su popular crece por su talento

La popularidad de la actriz empezó a crecer al ser reconocida por su rol en la película The Silenced, por el cual obtuvo el premio a "Mejor Actriz Reparto" de los Busan Film Critics Awards, después iría consolidándose más en éxitos taquillero como Veteran, Sado y posteriormente The Sacerdotes, donde su participación volvió a ganar distinciones como "Mejor Nueva actriz".

3. Su paso por los k-dramas

Si bien su principal en numerosos roles para el cine, la pantalla chica no ha sido tan lejana para ella. Park So Dam se ha desempeñado en diversos k-dramas, ocupando el papel protagonista en la mayoría de estos.

Porque es la primera vez (Because It's The First Time) 2015

Mente Hermosa (Beautiful Mind) 2016

Cenicienta y los cuatro caballeros (Cinderella and Four Knights) 2016

4. Su paso por los festivales de cine internacionales y el triunfo en los Óscar

Parasite se convirtió en una sensación y logró conseguir importantes galardones festivales internacionales e importantes premiaciones como el Festival de Cannes, Globos de Oro, SAG Awards, BAFTA Awards, Independent Spirit Awards y los Óscar.

En la edición 92 de la ceremonia de los premios de la Academia, la película escrita por Bong Joon Ho, Han Jin Won convertió en la primera película de habla no inglesa en ganar la categoría "Mejor película".

Además, se impuso en "Mejor director", "Mejor película internacional" y "Mejor guión original".

5. Próximos trabajos

Park So Dam se alista para el estreno de las películas Fukuoka, Fifth Column y Special Cargo, además de la grabación del drama Registro de la juventud (Record of Youth) para este 2020, donde compartirá escenas con el actor Park Bo Gum.

