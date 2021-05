Pamela Franco sobre Christian Domínguez: "A él le gusta que lo engrían, que le cocinen y no me quejo"

Pamela Franco y Christian Domínguez se enfrentarán a Natalia Salas y Sergio Coloma en Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Pamela Franco estará presente este domingo en Mi mamá cocina mejor que la tuya junto a Christian Domínguez. La cantante habló de sus dotes culinarios, así como detalles que pocos sabían sobre su pareja.

Mañana domingo te veremos en Mi mamá cocina mejor que la tuya y sabemos que eres muy buena en la cocina, ¿por qué no le enseñaste a cocinar a Christian?

- Tengo buena sazón y en esta cuarentena me di cuenta que puedo preparar platos muy buenos, tanto salados como dulces. Y aunque Christian aprendió algunas cosas, no puso de su parte porque a él le gusta que lo engrían, que lo atiendan, que le cocinen. Igual, no me quejo, Christian no sabrá cocinar, pero es un gran hombre, él vive pendiente de su familia.

Y se enfrentan a Natalia y a Sergio, ¿qué tal son ellos en la cocina?

- Bueno, en la cocina, yo soy mejor que Natalia, ella solo sabe pedir delivery. Pero tuvo suerte, se sacó la lotería, porque Sergio sí sabe cocinar. La contienda de este domingo está muy reñida.

Fue una contienda entre mamitas primerizas, ¿qué es lo más bello de ser mamá?

- Desde que me enteré que estaba embarazada fue la alegría más grande del mundo, lo más bello era sentir sus pataditas, y ahora que la tengo en mis brazos, lo más bello es levantarme y saber que esa personita está a mi lado, ver su carita me derrite, la amo con toda mi alma. Por María Cataleya yo pongo todo de mí para ser mejor persona cada día.

¿Cómo pasarás este Día de la madre?

- Por la coyuntura, estaremos en casa, nos hubiese gustado visitar a mi suegra, pero no se podrá, debemos cuidarla. Nos saludaremos con la familia por zoom. Este domingo yo voy a disfrutar de mi hija y voy a recordar a mi madre y los bellos momentos que viví a su lado, que son muchísimos. Este Día de la madre miraré al cielo y agradeceré a Dios porque me dio la mejor madre del mundo y me envió a María Cataleya, quien es una bendición.

Durante la grabación del programa comentaste que no te gusta hablar de tu mami en pasado, ¿ella siempre está presente?

- Sí, ella siempre está presente, está en mi corazón, en mis pensamientos, en mis oraciones. Yo converso con ella, la siento, y cuando me pasan cosas complicadas o importantes ella me envía mensajes en mis sueños. No sabría cómo describir con palabras lo que vivo con ella, solo alguien que pasa por esto lo podrá entender.

